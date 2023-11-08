吳珮瑜（左起）、王思涵、姜育恆、憂憂、李之勤，日前為演唱會進行練唱。（開麗娛樂提供）

李之勤（前排左起）、姚黛、憂憂、王思涵、吳珮瑜（後排中），日前為演唱會進行練唱。（開麗娛樂提供）

「憂鬱王子」姜育恆將於18日在台北小巨蛋舉辦「人生的路」演唱會，同是他繼2015年之後暌違8年、再度攻蛋開唱。他這次除了邀來同門師弟、好友吳奇隆擔任嘉賓之外，更驚喜宣布，李之勤、姚黛瑋、憂歡派對的憂憂、紅孩兒的馬國賢、張洛君、張克帆、王海輪、少女隊的王思涵、劉爾金、宋少卿等14名師弟、師妹皆到場獻唱，嘉賓陣容龐大。

惜情的姜育恆當時在籌備小巨蛋演唱會，想邀請更多位師弟、師妹們藉此機會一起相聚，沒想到大師兄邀請訊息一發出，師弟、師妹馬上熱情響應，總共號召了14位的師弟、師妹一同擔任演唱會嘉賓，展現大夥們的好交情；姜育恆這回開唱能夠齊聚那麼多位同時期發展的開麗家族成員機會很難得，加上還有幾位早已退居幕後，如今將重回舞台開唱，讓姜育恆很感動又開心，笑說，大家真的很給大師兄面子，謝謝這些弟弟妹妹的相挺，期待大家久違的相聚，更期待跟大家一起在舞台上演出。

他也預告，在演唱會上，將與吳奇隆合唱新歌〈心向你飛〉，並與這群90年代的一代偶像們合唱精選出的許多代表作品，他們日前為了演唱會，還特別進到白金錄音室練唱，大家因為許久未見更是話匣子停不住，王思涵笑說，比錄音還忙，笑聲沒停過，李之勤則表示，因為這次要用高八度的女聲來唱男生的歌，相當不容易。姜育恆「人生的路」演唱會門票請洽開麗售票、KKTIX及全家FAMIPORT。