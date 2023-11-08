糖尿病長年位居國人10大死因前5名，國內糖尿病人口數已超過220萬人，且以每年16萬人的速度持續增加，更有年輕化趨勢。對此，初日診所醫師周建安表示，糖尿病患者千萬要避免4種食物，包括白吐司、可樂與含糖飲料、油炸食品及果乾類食品。尤其果乾類食品很容易被忽略，其熱量被濃縮加上體積偏小，往往讓人一口接一口欲罷不能，不小心就過量攝取。

周建安在初日診所粉專以「糖尿病千萬不能吃」為題發布影片，提醒糖友有4種地雷食物要避免。首先是白吐司，他指出，其為一種精緻澱粉，它在體內可以被快速的消化吸收，從而造成血糖飆升。此外，白吐司在加工製造的過程中，會額外添加糖、奶油來增加風味，更會讓血糖變得不穩定。

其次是可樂與含糖飲料，周建安說，一罐360cc的原味可樂裡面，即含有10茶匙的糖分，相當可怕，攝入過多會對身體造成非常大的傷害。

再來是油炸食品，如鹹酥雞就是代表食物，周建安說明，這類食品所含的熱量、油脂、糖分都普遍偏高，不僅會讓血糖上升，更會造成肥胖。

最後是芒果乾，周建安提到，很多人都會忽略果乾類食品，其經過脫水處理，導致養分流失，但它的熱量被濃縮了，再加上食物體積比較小，所以容易讓人一口接一口，不小心就攝取過量。

關於糖尿病患的飲食原則，新竹台大分院衛教資料顯示，宜多選用富含纖維質的食物，如蔬菜、水果等；炒菜宜使用植物油，並少吃高膽固醇食物；根據糖尿病藥物的作用時間安排進食，切勿遺漏用餐；每天吃3餐，並根據需要添加點心，同時按照固定間隔進食，有助於控制饑餓感，防止下一餐吃得過多；飲食清淡不可過鹹，避免食用加工或醃漬食物，也要少吃油炸、油煎及含油脂高的食物。另外，若有體重過重或肥胖者，宜減輕體重。