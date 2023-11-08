性感辣模雪碧（方祺媛）有「情色教主」封號，擁有豔麗臉蛋及傲人E罩杯火辣身材，人氣一直以來居高不下，個性率直的她坦承是靠整形才有現在美貌，常在社群平台分享生活日常的她，近日她在Instagram開嗆亂象：「很多公眾人物覺得公眾人物會被放大檢示，覺得不公平！不公平什麼啊，你賺粉絲的錢，還不能接受批評嗎？」

雪碧今（8日）再發聲直言「我應該又會得罪很多人了！又要被罵了，警察要第二波擴檢查了，有碰的，手機對話快點刪一刪，刪也沒用，警察可以還原！東西快點丟掉，藏沒有用，一定會被找到，真的被找到，直接承認就好」，直接開酸蕾菈夫妻檔和Joeman，反正台灣人很健忘，上博恩節目自嘲就會東山再起，她反誇Toyz「真的無底線都沒在怕的，把酸民變成流量，完全無所謂，現在也是賺到盆滿缽滿！」最後她提到有些公眾人物會覺得被外界放大檢視很不公平，但她認為「不公平什麼啊，你賺粉絲的錢，還不能接受批評嗎？更因為是公眾人物，就要勇於接受批評！」更直接嘲諷「但你們的道歉影片開盈利跟斗內的，認真覺得你們把粉絲當傻X唷」。

貼文發布後，網友發表意見：「這次事件最噁心的是兩隻道歉影片一個被罵爆另一個被各種鼓勵加油，明明同一件事台灣人雙標的好可怕」、「我喜歡妳的直白」、「這種批評又不算人身攻擊，敢吸毒還不讓人講」、「這2個真是噁死了…一個打媽媽牌一個XX牌…在台灣就是違法還一堆腦粉護航！」、「說得好完全認同」。

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