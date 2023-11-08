這是歐洲援烏計劃的一部分，首批用於培訓烏克蘭飛行員的5架 F-1，已降落在羅馬尼亞。這些戰機是荷蘭提供的，機身上的荷蘭軍徽被除去 。

動力：戰區(The Drive-The Warzone)報導，荷蘭國防部宣布，5架援助烏克蘭的F-16， 已飛往羅馬尼亞東南方的第 86 空軍基地歐洲F-16訓練中心(EFTC)。對此，烏克蘭總統澤倫斯基發表新聞稿表示感謝。

荷蘭國防部的新聞稿提到：EFTC是荷蘭主動成立的，將提供12~18架F-16戰機，從產權來看，這些戰機仍是荷蘭的財產。

荷蘭國防部提供的新聞照片顯示，F-16上的荷蘭空軍軍徽(紅藍白)被除去，但是還看的到灰白的痕跡。羅馬尼亞國防部表示，這是國際合作項目，他們提供第86 空軍基地以及訓練設施，荷蘭提供 F-16戰鬥機，原廠洛克希德•馬丁公司提供教官和技術人員。

Five Dutch F-16s are departing for Fetești airbase in Romania today. The #F16 training centre to train pilots from both NATO countries and Ukraine will open soon.



🇺🇦🇷🇴 pic.twitter.com/ltD2ZHayA0 — Kajsa Ollongren (@DefensieMin) November 7, 2023

這個基地除了訓練烏克蘭飛行員以外，羅馬尼亞的飛行員也會在此上課。該國正在加速汰除前蘇聯留下的戰機，另外向北約其他國家洽購庫存與即將退役F-16，他們向葡萄牙購買了 17架二手F-16，隨後又向挪威購買32架。