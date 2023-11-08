高雄市長陳其邁8日受邀出席中國信託金融控股公司攜手工業技術研究院合辦的「淨零永續關鍵行動論壇」，分享高雄淨零碳排城市之推動經驗與努力。他表示，高雄排碳量約占全國20%，這是高雄的挑戰也是機會，面對碳權市場需求，高雄已成立淨零學院，期盼綠色金融等市場能以高雄為基地，直接接軌國際市場。

陳其邁提到，高雄碳排量約5737萬噸， 2050年淨零目標對於高雄而言是巨大挑戰，將沉重的碳負擔轉換成碳資產，也是高雄的重大機會，最主要碳交易市場就在高雄，而全球主要金融機構所成立的淨零排放金融聯盟，也宣示將固定資產投入淨零相關產業，金管會的綠色金融計畫，即是引導資金注入減碳技術或相關運用。

陳其邁進一步建議主管機關金管會，針對相關金融企業依所提的碳權計畫，作為取得資金或金融協助的主要指標，減碳越多即可優先獲得或增加利息補貼，全力推動減碳，他也認為鋼鐵石化等傳統產業達成零碳十分困難，政府在碳權、盤查、負碳、交易等減碳過程中應提供足夠資源與協助，鼓勵企業投入減碳行列，逐步落實零碳，以達成公正轉型。

陳其邁也分享高雄在減碳方面的努力與進度，高雄日前成立淨零學院，1年約可培訓1600位標準證照人才，高雄同時選擇與國際頂尖的三大查驗機構德國萊因公司(TUV)、英國標準協會(BSI)、立恩威國際驗證公司(DNV)合作，直接與國際市場進行對接，期盼未來衍生的綠色金融等市場也能以高雄為基地，接軌國際，從法制面、政策面驅動整體資本與產業發展，協助企業數位及淨零轉型。

這場「淨零永續關鍵行動論壇」邀請陳其邁、金管會、國發會、環境部等政府代表與會，並安排日月光半導體、台達電子、中鋼等標竿企業及國內外專家參加，從政策、綠色金融及新興科技面向，為台灣2050淨零排放提供建言，並分享企業減碳實務及碳權交易商機，期盼協助企業掌握淨零技術、永續資金及碳權資產等淨零永續三大關鍵。