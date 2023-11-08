林毓桐（右）一度泣不成聲向CP搭檔徐愷表示感謝。（八大提供）

陳柏文（左）、姜典嘴對嘴咬麻辣玉米筍。（八大提供）

《奇蹟》7日舉辦「擁有你的奇蹟-最終回特映會」，與700粉絲們齊聚觀影。（八大提供）

由徐愷、林毓桐、陳柏文、姜典主演的BL劇集《奇蹟》，昨（7日）在八大劇樂部YoutTube頻道播出最終回，同時也在戲院舉辦「擁有你的奇蹟-最終回特映會」，除了主演，特別嘉賓亮哲、羅奕傑與現場700位粉絲們一起觀賞最終回。

主演林毓桐一度泣不成聲向CP搭檔徐愷表示：「謝謝你跟我說很多，教會我很多事，你真的就是我心裡的太陽。」身為前輩的亮哲坦言：「《奇蹟》看到最後我有偷哭，滿感動的，雖然我中間就殺青了，後面很多戲並沒有加入，但看到他們的進步，我真的覺得非常棒，你們（粉絲）支持他們是對的！」

演唱《奇蹟》片頭曲〈擁有你的明天〉主唱溫璽揚、莊昱凡現身活動現場，帶動眾人大合唱。提及合作搭檔，徐愷有感而發向林毓桐吐露心聲，「這一路走來充滿了意外，我沒有辦法想像我的對手比我高，又那麼年輕， 但也才發現一段關係要走到最後，最重要的是相信，我覺得很感動，也相信即使是戲播畢，我們也還會再見。」

另一對CP姜典透露：「我很開心我有認識到真正的陳柏文，很開心你是一個很好的人，一位很好的演員，即便《奇蹟》最終回之後，我們可能會有不一樣的路要走， 但是你要知道，你對我來說真的很重要，我愛你。」眼見眾人面露不捨，陳柏文立馬轉換氣氛幽默表示：「我和姜典從一開始不知道怎麼相處，到了解彼此，很謝謝姜典，也祝你永遠身體快樂，以後遇到我，還是會載你回家。」

在《奇蹟》劇中徐愷、陳柏文、姜典、亮哲屬於同一個幫派陣營，昨活動現場則讓飾演學霸的林毓桐感受入盟儀式，過程中林毓桐在苦瓜汁、豆漿二選一時，幸運之神降臨，讓他選到豆漿。

接著進行嘴對嘴咬麻辣玉米筍時，陳柏文、姜典跳出來自願幫忙挑戰，一旁的亮哲看不下去笑說：「不是林毓桐的入盟儀式嗎？怎麼像是整其他人。」直到最後關卡，林毓桐必須現場告白，對著坐在現場最後一排位子的徐愷大喊「我愛你！」，宏亮嗓音迴盪整個影廳，頓時氣氛變得火熱，引起粉絲們一陣尖叫聲，把活動帶到最高潮。《奇蹟》已於八大劇樂部YouTube頻道會員全集上架。