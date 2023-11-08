台北遠東香格里拉蟬聯7年獲得亞太商旅雜誌 《Business Traveller Asia-Pacific》選評為「台北最佳商務飯店」，今年有超過3萬名頻繁差旅的讀者參與。台北遠東香格里拉區域總經理萬佐東（Marco Vazzoler）對此表示：「感謝飯店團隊長期致力於提供優質服務的付出與努力，能連續7年獲獎實屬不容易，彰顯團隊齊心展現一致性的的專業與熱誠。」

萬佐東說：「獲得獎項更驅動著我們持續精進，為忙碌出差的旅客們提供便捷貼心的服務，以及如家般舒適溫馨的體驗。」亞太商旅雜誌《Business Traveller Asia-Pacific》以商務旅客為主要讀者，每年邀請全球訂戶票選最佳商務飯店、飯店品牌、航空公司、國際機場、機場貴賓室、商務友善城市等體驗，超過3萬名讀者參與評選，由平均每年出差達19次的商旅讀者們評選出最優質的商旅體驗。