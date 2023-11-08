指揮家尼爾森斯本周來台，將和萊比錫布商大廈管弦樂團同台演出華格納作品，他表示，5歲時跟母親到劇院欣賞華格納的《唐懷瑟》後，就深深被催眠，「從此好像感染了一種病，又像是戀愛，很迷幻的經驗。」

尼爾森斯是當代華格納詮釋的佼佼者，他在2010年首次指揮「拜魯特音樂節」後就常年受邀參與拜魯特音樂節，此次演出的《崔斯坦與伊索德》歌劇序曲，他去年也才在拜魯特音樂節指揮演出。

此外，萊比錫布商盪下也將演出布魯克納的第九號交響曲，使用三管制，共有8把法國號，展現經典作的磅礴氣勢。樂團至今已在三位指揮家，包括馬索、布隆斯泰特、尼爾森斯指揮下，錄製了三套布魯克納交響曲全集。尼爾森斯也表示，「布魯克納，存在在布商大廈的DNA中。」

尼爾森斯與布商大廈的布魯克納全集耗費7年時間，留聲機雜誌讚譽：「他們為這套作品充分實現了一個更高的目標，創造一個屬於聲音世界的大師級錄音典範。」該場演出將於11月12日在台北國家音樂廳登場。