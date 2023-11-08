雲林地檢署偵辦車手集團，過程中發現有預付卡集團提供門號給詐騙集團使用，經持續溯源，查獲相關共犯23人，並發現車手集團的鄭姓、吳姓辯護律師涉嫌串證、泄漏相關偵查祕密給同案共犯，地檢署8日表示全案蒐證偵結，將相關涉案人依指揮犯罪組織、加重詐欺、泄漏國防以外祕密等罪嫌提起公訴。

地檢署表示，車手張姓少年今年4月在雲林縣面交取款時，遭雲林縣警局虎尾分局員警當場緝獲，為擴大偵辦並溯源，報請檢察官黃薇潔指揮偵辦，因案情繁雜，再由莊珂惠、段可芳檢察官協同，指揮刑事警察局電信偵查大隊第2大隊、法務部調查局雲林縣調查站共同偵辦。

地檢署說，詐騙集團在YOUTUBE上傳投資影片，被害人觀覽影片後點選影片下方連結加入LINE群組，詐騙集團再以假投資真詐騙方式，誘騙被害人投資，雲林縣蔡姓被害人遭詐騙630萬，發現上當報警處理，警方將前來取款張姓少年當場逮捕。

檢警持續溯源擴大追查，查獲以葉男為首的12人車手集團，又發現有預付卡集團專門收購預付卡門號提供給詐騙集團使用，檢察官帶隊至台北某科技公司搜索，發現科技公司陳姓負責人及旗下成員，將收購的預付卡販售給通訊行業者，讓通訊行業者再販售給車手集團使用。

另外，檢察官於偵辦過程中，查獲車手集團成員的鄭姓、吳姓辯護律師竟將偵查中的卷證資料，透露給尚未到案的共犯，協助車手集團串供，妨害檢察官偵查，依《刑法》第132條第3項之泄漏國防以外祕密罪嫌提起公訴。