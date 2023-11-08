國民黨總統參選人侯友宜8日下午赴竹南龍鳳宮參拜，強調兩岸和平重要。（讀者提供／謝明俊苗栗傳真）

國民黨總統參選人侯友宜8日下午密集赴竹南鎮慈裕宮及龍鳳宮參拜媽祖，侯友宜抨擊民進黨7年來與對岸都沒有交流，3年前大陸飛來戰機130多台，今年到現在已經3944架次，這樣算一算，增加30倍，那一天，飛機不小心擦槍走火時，兩岸戰爭就會一觸及發，這是大家要擔憂的，我們要的是客機不是戰機，要的是商機，不是危機。

侯友宜說，我是一個從基層刑警做起來的人，永遠就是摘奸除惡，維護公平正義，更重要的是讓國家能夠安全，這次，我受國民黨徵召出來參選，只有一個心願，在兩岸最不穩定的時刻，如何穩定兩岸，讓台海安定，台灣安全，尤其這幾天我看到媒體的報導，3年前大陸飛來戰機130多台，今年到現在已經3944架次，這樣算一算，增加30倍，那一天，飛機不小心擦槍走火時，兩岸戰爭就會一觸及發，這是我們要擔憂的，也是一個很嚴肅的事情。

侯友宜，全球有4大火藥庫，4大火藥庫已經有2個引爆了，一個是烏克蘭對俄羅斯，一個是以色列對巴勒斯坦的哈馬斯，另外一個是南北韓，再就是兩岸的台海，這是全世界媒體最關心的重點，今年兩岸的問題，在民進黨執政7年多，完全不對話，完全不交流，言語的挑釁對大家都沒有好處，侯友宜並用台語強調「厝邊隔壁如果經常是一句話來，一句話去，厝邊隔壁隨時都會打架！這不是好事，和厝邊要禮尚往來，相互尊重。」

侯友宜強調，兩岸交朋友，大家感情才會深，7年多，兩岸不僅經濟等都不交流，教育文化等也都不交流，媽祖是一樣的媽祖，先前在三義發表文化政策，故宮博物館也可以和兩岸一起交流，我們在怕什麼了？讓大家了解中華文化的底蘊，讓兩岸從對話先行，文化上升，共贏台灣，共有共好。這段時間他到新加坡、日本、美國，每個政要領袖都是在關心台海問題，一不小心，整個第一島鏈都會產生共同的危機，所以說我們要的是客機不是戰機，要的是商機，不是危機。

侯友宜並向支持民眾推薦陳超明是個腳踏實地人，強調國家大事他來顧，苗栗的大小事就由陳超明和邱鎮軍來顧，要顧肚子也要顧佛祖，請大家選從基層做起43年的侯友宜，讓他繼續顧台灣的安全。。