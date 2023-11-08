湖人前役以107比108輸給熱火，球星詹姆斯（LeBron James）對於吹判表示不滿，隔天裁判報告出爐，顯示最後兩分鐘並沒有漏吹任何犯規，詹姆斯仍然很不滿意。詹姆斯在網路回應：「這場比賽不是在最後兩分鐘決勝的，因為前三節以及末節的前10分鐘嚴重影響了比賽結果！」

總教練漢姆（Darvin Ham）也是這麼想，他說詹姆斯整場比賽被多次打手，但只獲得4次罰球，「他被犯規很多次沒獲得哨音，他沒有假摔。」

湖人還把漏吹的犯規鏡頭剪輯出來送去聯盟，其中一次是在第3節後段，熱火湯瑪斯布萊恩（Thomas Bryant）防守時用拐子打到詹姆斯。一位裁判解釋對方伸直了手臂沒犯規，另兩位裁判說他們沒看見。

此外，詹姆斯以前在熱火拿下兩座總冠軍，詹姆斯也自豪地表示，即使他沒有加入熱火，他同樣會主宰球場，「因為我被選中了，這是不變的事實，或許會少掉幾座冠軍，但還是徹底的統治！」詹姆斯改寫了聯盟總得分紀錄，確實不需要加入熱火他也能夠做到。詹姆斯強調沒有貶低熱火的意思，他向美媒ESPN說，在熱火的4年是他非常美好的時光，他非常喜愛那支球隊。