陳芳語（Kimberley）一向相當敢言做自己，她大方在2022年5月承認熱戀「血肉果汁機」鼓手彥文，戀情受到大批粉絲祝福。今（8日）陳彥文慶祝31歲生日，曬出一連串與女友的親密合照，嘆「跟自己和解」。

陳彥文透過IG發出生日文，提到31歲生日，跟去年一樣還不敢相信這個數字，他透露2023年是人生中印象深刻的一年「經歷身體給我的大警訊、心靈上的挫折，在低潮中Lay low(低調) 感受挫敗，最後在心裡跟自己和解，再慢慢爬起來」。從一連串照片中，可以看見兩人嘟嘴放閃，也有陳彥文躺在病床上，女友陳芳語細心陪伴的生活點滴。

陳彥文發文透露，2023年「經歷身體給我的大警訊」。（圖／翻攝自IG @drummerevanchen12629）

不過，陳彥文表示，認真的時候，會覺得全宇宙都在幫自己，目前事業都更有起色也步上軌道，可以用專業技術跟音樂療癒大家的身心。他也謝謝身邊家人、女友一直以來的陪伴「感謝身邊愛我的人，我愛的人，感謝我愛我自己」，他也大方跟粉絲分享自己的座右銘「全宇宙只有你最知道怎麼做你自己」。貼文底下也釣出陳芳語放閃留言：「31 babyyy！」