南投縣埔里鎮1名13歲陳姓少女因脊椎側彎就診，腰椎側彎36.8度、胸椎更高達43度，出現胸悶、肚子痛及神經壓迫致腰痠背痛等症狀，台中榮總埔里分院物理治療所透過背架矯正與「施羅特運動」雙管齊下治療，短短3個月其脊椎側彎大幅改善，目前持續治療中。

台中榮總埔里分院物理治療師段華斌指出，13歲陳姓少女就讀國中1年級，因為胸悶、肚子痛、腰痠背痛等症狀就診，經檢查其腰椎側彎36.8度、胸椎更高達43度，已達開刀矯治的標準，家長不放心女兒接受外科手術，若不積極治療，胸椎側彎將壓迫到心臟與肺臟出現心肺問題，腸胃受壓迫造成臟器失衡，因此建議背架矯正與施羅特（Schroch）運動治療。

段華斌解釋，脊椎側彎會影響背部肌肉致強弱不均，施羅特療法透過運動加強弱化的肌肉，放鬆緊繃僵硬的肌肉，讓脊椎兩邊的肌肉更平衡，減少側彎角度；其次是旋轉呼吸法，特過呼吸技巧幫助重塑脊椎和胸腔周圍的軟組織；並利用鏡子幫助個案學習正確姿勢，讓矯正運動能淺移默化融入患者的日常生活，才能避免固疾復發。

段華斌說，施羅特療法來自德國，已有百年歷史，是非手術治療脊椎側彎最具實證療效的體系。因此陳姓少女透過穿戴背架矯正搭配施羅特運動，歷經3個月的密集治療，少女腰椎側彎從36.8度減為29度，胸椎側彎從43度減為35度，胸悶、肚子痛、腰痠背痛等症狀大幅改善，目前持續接受治療中。