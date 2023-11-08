台灣許多行業近年來出現缺工潮危機。一位公司老闆分享，他為了找黑手學徒，開出月薪33K至35K的待遇，工時為平日8時至17時、午休1小時，休假和政府機關同步、年假依照勞基法，但等了4個月都沒有年輕人來應徵，讓他忍不住上網求助。對此，許多人坦言，雖然職缺薪水還不錯，但地點位於新北市三重區，「一個月35000在新北活得下去嗎？」

原PO在臉書社團「爆怨2公社」發文指出，「請問一下，新北市學徒33000至35000的待遇不好嗎？」，原來他從7月開始在各大社團徵才，卻連一封詢問函都沒收到，因此忍不住上網求助，「18～25歲的你們，不願意當學徒的原因是什麼？」，希望藉此改善徵才條件，成功吸引人才上門。

原PO公布詳細工作內容與福利，工時為平日8時至17時、午休1小時，薪資3萬5千元，休假周休二日、同步政府機關、年假依照勞基法，勞健保、6%勞退，技能需求為機械、電機、電子相關科系畢業佳，工作內容則是機器設備保養維修。

原PO補充，對於許多人詬病的師傅抽菸、喝酒、檳榔、賭博等生活習慣，他一項也沒有，同時工作態度待人和善、不會出口成髒或酸言酸語，行業也很有前景，公司已經經營40年、近年來業務量越來越大，另外他也不會藏秘訣，會輔導學徒直到開店。

對此，許多網友紛紛回應，「一個月35000在新北活得下去嗎？」、「33000在雙北餐飲業都比你高，更何況你的職業還有門檻」、「新北這樣的薪水太低了，跑外送或店員打工都領的比較多，還當學徒？當然沒人去啊」；另外也有內行人透露南部徵才資訊，「中南部這個價格都徵不到人了，更何況北部？」、「親愛的…南部徵學徒都已經月做22天（週休二日），39600起了…重點是還徵不到人，你敢信」。

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