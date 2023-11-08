大陸42歲女星金莎曾與歌王林俊傑合唱〈被風吹過的夏天〉爆紅，近年參加女團選秀節目《乘風破浪》展現好歌喉和凍齡美貌讓她再度受到關注。金莎去年8月無預警公開有男友，前段時間男方身分被起底，他是23歲新演員孫承瀟；近日金莎更帶著孫承瀟上節目官宣戀情，但網友看到兩人互動畫面，紛紛不看好稱「好像媽帶兒」。

金莎去年8月認愛素人男友，當時僅透露兩人交往半年多，直到今年9月金莎要帶男友參加戀愛實境秀《愛的修學旅行》，男方被拍到是一名鮮肉，身分才被挖出是新人演員孫承瀟，今年23歲才大學畢業不久；最近節目播出後，金莎介紹與孫承瀟已交往一年半，她很享受「姊弟戀」。

金莎帶小她19歲男友孫承瀟上節目，兩人互動尬到網友超傻眼。（圖／摘自微博）

即便金莎一直給人凍齡女神的印象，但大批網友看完他們一起上節目畫面，孫承瀟動作和反應都呆得很離譜，紛紛形容兩人尷尬互動像是「媽媽帶兒子」或「阿姨帶姪子」；而孫承瀟在上節目後在微博的發文，底下也有超現實留言，「你是一步彎路也不想走呀」，暗諷他想靠金莎在演藝圈打開知名度，少奮鬥幾年。

過去金莎最有名的緋聞史就是與歌王林俊傑，當時兩人合唱〈被風吹過的夏天〉時，經常同台演出進而傳出緋聞，但雙方都否認交往稱彼此是好朋友；但金莎多年後上節目曾被問有沒有愛過林俊傑，她鬆口「像他（林俊傑）這樣的，很難讓人不喜歡吧」。