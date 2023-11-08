生活中難免會說謊，但若是被拆穿了，信用就可能一夕掃地。《搜狐網》分享3個容易贏得別人信任的星座，他們個人形象良好，說謊前會擬定好各種說詞，所以就算謊言被拆穿，還是有人選擇相信他們。

▎天蠍座

天蠍座外表看似高冷，但熟識後會發現，他們內心熱情如火，平時待朋友和善，也因外在形象好，說謊時不容易讓人懷疑，此外天蠍座撒謊會考慮周全，清楚該對誰說什麼話，幾乎找不到破綻，即使被拆穿了，還是有人願意相信。

▎牡羊座

牡羊座個性大剌剌，給人熱情又活潑的印象，他們其實並不喜歡撒謊，深知說了一個謊言，就必須用更多的謊話掩蓋，但有時逼不得已，不過牡羊座平時為人正直，就算撒謊了，多數人都會選擇信任。

▎獅子座

獅子座為人直率，做事霸道又有原則，平時不喜歡說廢話，屬於較嚴肅的類型，給人一種優越感，職場上容易爬到管理階層，獅子座逼不得已說謊時，通常都會先打好草稿，三思後才說出來，多數人都會相信，因為誰也想不到一個地位高的人會撒謊。