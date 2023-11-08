「睿嚮大涵」規畫「全景式玻璃落地窗」兼具視野及採光。(林欣儀攝)

寶璽機構董事長梁德煌表示，「睿嚮大涵」坐落於潭子後花園-弘文中學首排，形塑基地在公園裡、生活也在公園裡。(林欣儀攝)

「舜元出雲」接待中心有別於一般接待中心，以策展方式呈現建築的建材內容。(林欣儀攝)

舜元建設攜手留白計畫，打造沉浸式的賞屋體驗，引領訪客走進大自然的幽靜森林。(林欣儀攝)

受科技園區發展及交通便利等因素帶動，位於北台中的潭子區、南台中的大里區最近陸續有建商推案。寶璽機構在潭子區推出「睿嚮大涵」，有別於以往大坪數豪宅，以36至42坪3房規畫，鎖定在地自營商及科技業主管；舜元建設在大里推的「舜元出雲」也看準軟體園區，花費7年整合土地，2區實登價每坪單價已站上4字頭。

寶璽機構旗下的睿嚮建設初試啼聲，在潭子弘富重劃區推出「睿嚮大涵」，產品從36到42坪純3房，今年初開賣至今銷售已近8成，累計55筆實登揭露均價約37萬，其中15樓最高價已站上每坪40.3萬，是潭子區第1個站上4字頭的住宅案，該區近來也吸引久樘等建商陸續插旗。

寶璽機構過去推案以大坪數豪宅為主，「睿嚮大涵」則走中小坪數，坐落在弘文中學首排且鄰4800坪自然公園，746坪基地3面臨路，建蔽率僅28％，業者說，該案規畫「全景式玻璃落地窗」兼具視野及採光，目前買主除豐原、潭子等地自營商，還有一半為后里、潭子科技園區的科技業高階主管，年紀多約40歲上下。

被喻為城市花園、低容積低密度的洪婦重劃區，是目前潭子區最大重劃區，區域內除了學校、綠地外，9成以上土地容積率僅有180％，區域每棟建築均保留大量綠帶，每有新案推出皆受到市場高度關注與銷售佳績。

舜元建設開二代林龍文說，深耕台中25年的舜元建設過去在大里區推案多，看準軟體園區將帶來地方發展，第10案再回到大里新仁路二段，該處基地560坪，花費7年整合土地、3年時間規畫，推出地上12層、地下3層的「舜元出雲」純住宅大樓，鄰近中興商圈、開車3分鐘可上74快速道路。

大里區人口數逾21萬，區內更有台中軟體園區、大里工業區且交通方便，包括舜元、同興協記、沅林、金旺盛等建商紛紛購地推案，統一實業旗下的太子實業日前也宣布標到「市7及廣2用地」BOT案，將打造複合式賣場；目前該區實登價也已站上4字頭，舜元出雲強調採精裝修交屋，目前銷售價也都為4字頭，購買客以35至45歲間的區域客、自營商居多。