房價還在飆？新北市永和一處建案的交易近日曝光，實價登錄顯示每坪已賣破90萬。有內行人分析解釋，永和的交通位置相當有優勢，不只捷運是新北第一環，進台北市從古亭不論要往哪個方向也都很方便，因此賣破9字頭只是剛好而已。

鄉民「LinuxKernel」昨（7）日在PTT房屋板表示，根據新北市政府系統最新揭露，永和一處預售屋已賣破9字頭，讓他驚呼「說好的房市冷清呢？此案均價居然賣到86萬，實在很瘋狂！」

高房價瞬間引起其他人討論，說「大選前這樣漲，大選後怎麼辦」、「新北一環準備漲停」、「永和根本沒人在炒，沒重劃區、沒話題，有這表現也是猛猛的」、「生活機能好，去台北方便，其實算正常發揮」、「我覺得很正常，永和只是之前沒啥新案而已」。

有10年代銷經驗的鄉民「NovaShin」則解釋，永和這邊若以捷運說明，頂溪站剛好是新北第一環，到北市接的古亭站剛好又是交通樞紐，可以轉新店線、新蘆線，或是往東門接紅線，也可到西門町接萬大線，而古亭旁有師大、金山南路，還有羅斯福路可以往木柵，要去中正區或是東區等地也都很方便，因此這裡可說是交通樞紐。

NovaShin提到，北市東門歷年單價持續往上走，在價格一直漲的狀況下，勢必會出現擠壓效應，「東門擠古亭，古亭擠頂溪，頂溪擠永安，永安擠景安，南勢角一定必然肯定受惠」，因此當南勢角都已經有73萬元的價格時，頂溪9字頭也只是剛好而已。