中研院院士陳培哲日前再提高端炒股案，指政府成立疫苗國家隊，給人觀感卻變成政府幫高端開法說會「指揮中心成為股價炒手」。衛福部長薛瑞元今(8日)怒嗆「雖中研院士非常尊貴，但沒有言論免責權」，要陳培哲「自己講話要自己小心一點」，別做胡亂指控，「如果他敢講出來是誰炒股，我們就看著辦」。國民黨立委賴士葆直批，國家機器將要出動來對付一個說真話的院士，就像當年對付管中閔的悲慘故事又要重演。

「中研院陳培哲是我非常尊敬的院士，一個忠於科學專業、兢兢業業的學者，挺直腰桿，敢說真話，不惜得罪當道，現今世代這樣的學者極少見！」賴士葆提到，過去陳培哲擔任疫苗審查委員，蔡英文公布第一批國產疫苗的時間，眼見政治的黑手伸進科學實驗，讓疫苗審查無法維持獨立性，本著專業良知他請辭疫苗療效審查委員的職務。陳培哲反對國產疫苗以免疫橋接的方式，以及第二期實驗結束就給予緊急授權（EUA）。

賴士葆指出，蔡英文曾說國產疫苗要取得EUA一定要以國際標準為主，結果說一套做一套，審查會之前16個委員有8個人遭到替換，被替換的都是反對免疫橋接的，弄出一堆漂亮的數據，陳培哲說一點價值都沒有，因為不代表有保護力。在歐美國家重要的會議都會全程公開，但是高端EUA審查過程是拒絕錄影、直播，高端疫苗變成合法國產疫苗，這些黑箱的過程，相信國人和陳培哲院士一樣同感心痛。

「這也是為什麼高端在政府強力的代言宣導成為愛國疫苗，卻不受國人的青睞的緣故！」賴士葆強調，高端的股價漲了13倍之多，過去櫃買中心的董事長也承認股價確有異常，多次高端有重訊的前日，交易量就暴增數倍，讓人懷疑消息有走漏之嫌。高端股價調查最後由無名小卒代為受過，其他的通通沒事，國人心中自有一把尺，司法失去公信力，也是因為最後的結果往往都是為政治效力。

賴士葆直批，針對陳培哲說指揮中心成為股價炒手，陳建仁說陳培哲是莫須有的指控，薛瑞元要陳培哲講話自己小心點，疾管署不排除法律行動，這些跡象顯示國家機器伺機將要出動來對付一個說真話的院士，就像當年對付管中閔的悲慘故事又要重演，讓人不勝唏噓。