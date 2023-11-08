帶著德國海洛羽球公開賽銀牌佳績轉戰亞洲賽事的台灣男雙組合李洋／王齊麟，在BWF超級300系列韓國羽球大師賽為大會男雙第2種子，32強賽以21比12、21比16打退馬來西亞組合文鑫源／黃天啓，晉級16強。

李洋／王齊麟在杭州亞運打進4強，雖無緣金牌戰，也為中華隊拚下1面銅牌，隨後前進歐洲賽事，在芬蘭站8強、丹麥站16強、法國站止步，王齊麟在社群媒體發文自嘲有下樓梯的感覺，不過兩人一步步把狀況調回，一路晉級到最後冠軍賽，儘管最後22比24、13比21敗給大陸組合劉雨辰／歐烜屹屈居銀牌，對兩人也是鼓舞。

結束歐洲4站賽事，李洋、王齊麟回到亞洲，第1站韓國時差上比德國快8小時，賽前一天李洋透露，沒有時間調時差，希望身體撐得住，8日和搭檔王齊麟僅歷時29分鐘通過32強賽考驗，收下生涯在BWF賽事對大馬文鑫源／黃天啓的2連勝，16強賽要對抗地主韓國組合金榮奕／王燦，是兩方人馬手次在BWF賽事對壘。

雙胞胎組合李芳至／李芳任21比14、21比14擊敗馬來西亞組合劉航益／吳永昌，男單選手蘇力揚經過一個半小時苦戰，21比15、11比21、22比24飲恨韓國選手全奕陳，從會外賽拚進會內賽的女單選手林思雲，21比12、11比21、21比17力退同胞梁庭瑜。