英國高等教育調查機構QS今天發布2024年亞洲大學排名，台灣有9所大學院校進入前100名，其中排名最佳的是台灣大學。不過，這是近5年來，台大首次未進入亞洲前20強。

台灣大學在QS的2024亞洲大學排名位居第21。台大在QS的2020亞洲大學排名首次闖進前20強，之後在2021、2022和2023亞洲大學排名皆維持位居第19，這也是台大在這個排行榜歷來最佳成績。

其他進入QS 2024亞洲大學排名前100強的台灣大學院校依序為清華大學（第39名）、成功大學（第41名）、陽明交通大學（第47名）、台灣科技大學（第74名）、台灣師範大學（第79名）、台北科技大學（第82名）、中山大學（第99名）。

進入前200名的則依序是台北醫學大學（第108名）、政治大學（第112名）、中央大學（第113名）、中興大學（第123名）、中正大學（第174名）。

這是QS第16次發布亞洲大學排名，此次規模為歷來最大，共計有來自25個國家地區的856所大學院校加入排名。

QS表示，台灣有46所大學院校加入2024亞洲大學排名，其中有2所排名上升、39所排名下滑。

根據QS提供的資料，台灣的大學院校在「雇主聲譽」這一指標的表現特別突出，有5所大學在這一指標進入亞洲前50名，依序為台灣大學（第13名）、成功大學（第28名）、清華大學（第31名）、陽明交通大學（第36名）、台北科技大學（第49名）。「雇主」範圍涵蓋世界各國家地區。

不過，在「研究」相關指標，台灣的大學院校持續面臨挑戰。QS指出，台灣沒有任何一所大學在「研究影響力」進入亞洲前100名。

在台灣的大學院校中，台灣大學在「研究影響力」的表現最佳。在「論文平均引用次數」這一指標，台大在亞洲排名第124。

台大在「國際研究網絡」的表現也是台灣最佳，在亞洲排名第29，也是在這一指標唯一進入亞洲前50強的台灣大學院校。

QS另提到，在「交換學生計畫」方面，台北醫學大學在來自台灣的大學院校之間表現最佳，是唯一進入亞洲前50名的學校。

在「國際學生」和「國際師資」方面，在台灣的大學院校之中，表現最佳的分別是台灣科技大學和政治大學，在亞洲分別排名第63和第89。

QS資深副總裁索特（Ben Sowter）指出，雖然以台大為首的台灣大學院校持續在各國雇主間享有良好聲譽，但在研究產出方面，無論是數量或影響力，競爭力仍有待提升。

索特提到，台灣的大學院校宜強化研究工作，特別是在符合當代需求的領域。為達此目標，台灣各大學院校可深化與產業界的夥伴關係、增加對研究合作的投資、強化國際研究發布傳播平台。

在亞洲總排名方面，根據QS的2024排行榜，前3名依序為北京大學、香港大學、新加坡國立大學。

新加坡的南洋理工大學與中國的清華大學並列亞洲第4，接著排名第6到第10名依序為浙江大學、復旦大學、韓國延世大學、韓國高麗大學、香港中文大學。

上海交通大學與馬來西亞的馬來亞大學並列第11，接著排名第13到第16名依序為韓國科學技術院、東京大學、香港科技大學、首爾大學。

香港城市大學與京都大學並列第17；第19和第20名分別為韓國成均館大學及日本東北大學。