日本偶像女子團體「音律寶石」日前來台演出，成員之一的彩瀬千聖，來台第2天在台北開封街二段附近遭流浪犬攻擊，大腿被咬到鮮血直流，事發當下就立刻到醫院接受治療，傷勢穩定恢復，因為行程關係已經回日本，因為擔心有狂犬病，所以也會再次前往醫院看診。

彩瀬千聖在推特（X）發文，到台灣的第2天就遭流浪犬攻擊，那時有2隻大黑狗，一直狂追她跟同伴，她的大腿被咬得很嚴重，當時真的以為會被咬死，也很慶幸還活著，被咬之後同伴以及相關人員都全力協助，雖然是在半夜還是去醫院急診，幸好台灣工作人員不停安撫、勸慰她，她才能平靜下來好好休息，繼續隔天的工作。她在推特與粉絲分享此事，但她沒有因為此事對台灣有不好的印象，喊話未來會再次造訪。

彩瀬千聖在推特PO出被咬的傷口。（翻攝自X／TJPchihiro）

另外她也很慶幸並非獨自一人在台灣，很感謝身邊協助的人們。不少人告訴她在台灣很少人會被流浪狗咬，「當地人都說我只是運氣不好」，強調即使自己被狗咬，但仍舊玩得非常開心，文末表示自己未來一定還會再來旅遊，並用中文喊話「我愛你台灣」。

彩瀨千聖隔天就恢復元氣，繼續原本行程，不只表演還去放了天燈。另外她對於今日（8日）的演出仍相當興奮、有活力，不少人關心她的狀況，她也在推特發文回自己一切都平安，表示自己將前往日本知名大醫院就診，希望粉絲不要擔心。