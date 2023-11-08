隨著中國積極發展電動汽車產業，過去長期在中國市場具有優勢的日本汽車製造商如今反而面臨舉步維艱的情況，繼三菱（Mitsubishi Motors）傳出將停止在中國生產汽車後，其他日系車廠亦正考慮轉移資源到其他重要市場，以減少損失。

華爾街日報8日報導，在2023財年上半年（4月至9月），三菱在中國市場銷售大幅下降60％，速霸陸（Subaru）和日產（Nissan）則分別下降37％和20％。豐田（Toyota）在中國銷售與上年同期相比變化不大，但認為中國市場是需要特別關注的市場之一。

報導指出，純電動汽車在中國市場占據更大份額，包括日本品牌在內的外國汽車製造商，正逐漸被電動汽車領軍企業比亞迪（BYD）等本土競爭對手擠出市場。三菱首席財務官Kentaro Matsuoka表示：「向電動汽車轉型的速度比預期要快，消費者的品牌和細分領域選擇也發生了很大變化。」

隨著中國汽車市場形勢不斷變化，讓日本汽車製造商更加依賴銷售日趨旺盛的美國市場。得益於美國的強勁需求，豐田、馬自達（Mazda）和速霸陸都將年度營業利潤預期提高約40％，甚至更多。

另外，有幾家公司高管表示，他們正在研究如何更好地利用資源，努力在東南亞等日本車企長期深耕的重要市場保持領先地位。其中，三菱提出計劃加碼布局東南亞市場，推出包括皮卡在內的新車型。