外界關心新竹棒球場改善進度，市府工務處長曾嘉文8日表示，確定採方案一「全面換土」，力求2025年球季啟用。市府說明，經評估BV報告加上體檢會意見，問題比原先已知還要多元、複雜且嚴峻，須整體改善，因此工期拉長，強調改善期程穩健推進，盼還給市民完善球場。

有關棒球場改善進度，市府說明，今年10月3日已向新竹市議會進行「新竹市立棒球場改善進度」專案報告，由於球場土壤級配不符統需書規定（USGA），不僅存在排水問題，甚至可能造成球員受傷風險。

經BrightView報告、美國實驗室檢驗及新竹棒球場工程體檢會建議後，市府採取全場置換天然草皮方案，預估工期約12個月至13個月，預計2024年底改善完畢，經驗收安全無虞後即可邀請成棒、職棒或外國職業球隊使用，以上期程為完善改進棒球場所需時間。

市府也說明，因BV的專業建議，搭配體檢會的委員意見，綜整檢視BV的檢測報告，的確問題比原先已知還要多元、複雜且嚴峻，改善需要整體性的處理，工法也與當初構想不同，需要土壤級配全面移除與重建，工期當然會相對拉長。

加上體檢會的委員也多次提及，「要有完整的時間來改善，而不要隨意趕工，忽略掉該做的、重蹈覆轍」。市府強調，為了球場完整改善、考量球員真正的安全，必須要在尊重專業的前提之下，通盤考量及決定，最重要就是要給新竹市民一座安全且完善的棒球場。

市府強調，穩紮穩打改善，目的是不希望重蹈覆徹，為趕球季而倉促開賽，以免又造成球員受傷或球迷觀賽體驗不佳之憾事發生，相關改善進程皆穩健推進當中。