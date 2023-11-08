美國披薩業者「必勝客」時不時結合不同飲食文化推出創意配方口味，最近聯合香港老店推出季節限定「蛇羹」披薩，穩穩搭上養生俗諺「秋風起、三蛇肥」時令又顛覆食客想像，成功激起消費者好奇心、帶動話題熱潮。有些香港人初聞以為是開玩笑，也有人希望必勝客推出其他香港特有風味的披薩。

美國有線電視新聞網（CNN）、港媒《am730》報導，必勝客（Pizza Hut）從11月2日至22日推出限定款口味「大吃一驚蛇羹」、「驚量猛料雙腸」，把蛇羹、燒臘元素結合披薩。這是必勝客與香港中環成立超過百年的餐館「蛇王芬」與旗下年輕品牌「四季芬芳」合推的新品，必勝客形容蛇羹披薩「搭配起司與雞丁，蛇肉口感更豐富」，同時也能讓具有滋補功效的蛇肉促進血液循環，蛇肉與披薩結合是「突破傳統觀念，在保健的同時挑戰味蕾」。雙腸披薩鋪上臘腸片、潤腸片，也用這兩味搭配起司製成芝心餅皮邊，油香四溢，有如品嘗臘味飯。

「蛇王芬」1895年開業，歷史悠久，此番與必勝客合推蛇羹披薩有9吋大，配方也與傳統披薩不同，用鮑魚醬代替番茄醬打底，除了主角蛇肉絲，還加了木耳絲、金華火腿、冬菇斯、薑絲、冬筍等食材，用菊花、檸檬葉點綴，號稱「完美還原蛇羹風味」。蛇王芬透露，這種披薩用了3種蛇的肉製成，口味達到完美平衡，也適合秋季品嘗。

Hong Kong's Pizza Hut seasonal speical (1st time I see it)... snake meat on a pie(seriously).....😅 pic.twitter.com/Dkv2zlglUm — Samson Li (@SamsonLi7) November 7, 2023

從小就愛吃蛇羹香港居民Rachel覺得蛇肉披薩「口感有點像雞肉」。喜歡嘗試不同口味的披薩的香港居民Mabel則說：「我覺得這口味很可怕，很多文化不把蛇當成食物，尤其西方人。」

必勝客在台灣也推過特殊風味披薩，例如榴槤、豬血糕、皮蛋；在日本，必勝客曾與拉麵業者合推豚骨拉麵口味產品。達美樂披薩往年以在全球名稱大噪的台灣名產推出「黑糖珍珠披薩」。

這兩款新口味在網路引發香港網友熱議。不少人大吃一驚、以為「又是台灣」出品，「終於開始起步追趕台灣」；也有人打趣「香港終於有怪口味了」、「跟台灣一起激怒義大利人」；也有人敲碗點菜，想知道必勝客會否推出「乾炒牛河」、「叉燒鴨」、「咖哩魚蛋」等標準港味。

包括香港在內的中國南方地帶的民眾愛喝蛇湯，尤其是寒冷月份。廣東人認為「秋風起」是吃蛇肉最佳時節，此時蛇族已經養肥、準備冬眠。中醫認為蛇肉有藥用價值，可以改善皮膚狀況、暖和身體。越南、泰國等東南亞國家也常見蛇肉料理。