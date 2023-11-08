陸生納健保有望！衛福部部長薛瑞元表示，衛福部規劃，最快113新學年，也就是明年九月開始，將讓陸生可比照外籍生，納入全民健保，且申請時間還將放寬，未來包含陸生在內的外籍生，不必再在台灣居留滿六個月，只要拿到居留證，即可納保，同時也會調高外籍生保費，目前外籍生每人每月健保費用約826元。

台灣自2011年開始，開放陸生可以來台攻讀學位，至今12年來，其他外籍生皆可納入健保，唯獨陸生不行。但副總統賴清德今天拋出，將讓陸生也能納入健保，衛福部長薛瑞元隨後受訪表示，「確實初步有規劃，但未完全定案」。

薛瑞元表示，這次調整外籍生納健保事宜，已經討論很久，主要是因要修改現行規定，外籍生納健保，必須等待持有居留證明文件後，在台居留滿六個月，才能由就讀學校為投保單位申請參加健保，取消不必再有六個月等待期，只要持有居留證，即可申請納保，且陸生比照辦理。

至於保費部分，薛瑞元表示，事實上，目前在台灣外籍生的健保費，「收入大於支出」，不過為了因應陸生納保，讓收支平衡，因此會一並條漲保費，至於漲幅，有待規劃和評估。

薛瑞元強調，陸生納保已經討論多時，包括陸委會、外交部等數個部會都表示可能會有需求，研議要納入，評估對健保衝擊不大。

至於上路時間？他表示，最快明年113新學年，有望上路，屆時原本還在台的陸生也可以比照辦理。