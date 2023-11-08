台灣基進議員李宗霖（右邊身穿黑衣者）與國民黨王家貞（左邊白衣者）爆發口角。(曹婷婷攝)

台南市議會接連3天爆發衝突，8日下午審查農業局到大陸地區及日本拓展農產品預算，藍綠議員互批舔中媚日等口角衝突，雙方吵個不停，還爆發推擠衝突，國民黨議員林美燕疑勸架時重心不穩，後腦直接倒地，到台南市立醫院檢查後幸無大礙。

台南市議會今天下午審查農業局業務預算，藍綠議員對於赴中國及日本行銷的費用各有意見，為了要刪除大陸地區預算或日本預算，兩陣營爭執不休，國民黨後來要求將大陸地區擴及到港澳，不堅持刪除，民進黨議員也無意見，最後該筆預算共160萬4000元一塊錢都沒刪過關。

不過，審查過程再度上演衝突，藍綠先互批舔中媚日，接著爆發拉扯衝突，國民黨議員盧崑福與民進黨議員朱正軒爭執時，林美燕企圖上前勸架，卻不小心因重心不穩而摔倒，議長邱莉莉也趨前關心，隨後林美燕由其他議員陪同離開，並由議會派員送她赴市立醫院就醫。

接連3天衝突不斷，民進黨團、國民黨黨團都互相譴責對方暴力。民進黨團表示，國民黨團利用杯葛議程影響重大施政預算，只為求特定政治目的，實非台南市民之福，呼籲在野黨團讓預算回歸實質審查，應用理性溝通方式，而非愈暴力手段，針對國林美燕受傷，民進黨團也表達慰問之意。

國民黨團則譴責民進黨當家鬧事，指連續多日來，議會成了民進黨多數暴力的秀場，堪稱是民主政治笑話。