疫後航空業復甦大爆發，據統計桃園機場每日航班達到700架次，較疫情期間增加約1倍，航機維修保養更顯重要，交通部民用航空局今（8）日與波音公司等單位合辦工作研習坊，探討人為因素在航空安全的關鍵作用，強化航機維修安全，透過研習提升航空安全及效能。

為期2天的工作研習坊由民航局、波音公司、中華民用航空學會及台灣飛行安全基金會共同舉辦，並邀請美國聯邦航空總署(FAA)專家、交通部、本國航空公司、維修機構、運輸安全調查委員會及軍方維修單位等代表參加。

民航局長林國顯致詞時表示，此次研習工作坊是民航局持續精進航空安全的一部分，藉此將有關維修技術及人為因素等國際法規、工具及觀念導入國內。疫情後航班大量復甦，目前桃園機場每日航班已達700架次，比起疫情期間已約增加一倍，航班運作越多會使航機維修及保養工作相對嚴峻。

林國顯形容機務維修員及工程師是「飛安的隱形守護者」，飛機維修並非一個單純的技術活動，更是一種責任，必須以嚴謹的工作態度按照標準作業程序來確保每一個維修環節都能符合安全標準。

交通部航政司長何淑萍表示，由於我國不是ICAO會員國，更需要透過會議平台作為我國民航相關產業接軌國際的橋樑。自2019年我國與世界飛安基金會在台共同舉辦IASS會議之後，每年都會就航空相關議題再舉辦會議。

何淑萍指出，今年以機務人為因素為題，並以工作坊的方式由波音講師引導分享，論及安全文化、安全管理系統、人為表現與限制、工作環境條件等觀念，就是希望與會者經過兩日的精進研習後，都可以帶回去進行擴散學習。

波音公司全球安全暨規範事務北亞區總監Thomas Martig讚許，台灣的航空安全管理不只符合國際標準更一直走在前端，感謝民航局提供極好的交流平台，讓波音公司與各方專業人士共同探討人為因素在航空安全中的重要性，期待未來能繼續合作，共同提升整個航空產業的安全水準。