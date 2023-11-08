夏克立與黃嘉千長達16年的婚姻，於去年正式畫下句點，兩人別在加拿大與台灣提出離婚訴訟。近日夏克立返台，說是為查清楚黃嘉千手上的2億財產流向。

夏克立透露，為打離婚官司已燒光24萬加幣（約560萬台幣），經濟狀況不好，就算想靠賣掉在加國的房子紓解壓力，也因為家暴官司及離婚訴訟進行中，需要黃嘉千簽名同意，因此只能繼續向銀行借錢還房貸。

據《鏡週刊》報導，夏克立表示黃嘉千這一年做出的所有指控，都是在設局試圖毀滅他的形象，透露兩人還沒離婚時，家中財務都是由黃嘉千處理，像是工作酬勞會匯到女方公司戶頭，自己每個月則拿到10%酬勞，如今換算下來，至少有2億財產不知去向，這趟返台目的就是為了查清楚金錢流向。對此，黃嘉千則透過經紀人表示：「他說的都不是事實；一切都已進入司法，不需浪費社會資源」。

夏克立返台，準備本月10日的離婚訴訟官司，本來希望可以好聚好散如今卻演變成跨國離婚大戰，目前經濟狀況不佳，為打官司，還向親戚借了錢。夏克立不滿被某家媒體下標「認已經不愛黃嘉千：不排斥第二春」，今(8日)在臉書轉發相關報導截圖，嚴正地澄清：「我沒有要再結婚。」，解釋受訪時向記者開玩笑說誰會想再結婚，本意非要再結婚。

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