網紅圈近日捲入呼麻風波，百萬YTR Joeman也因持毒被逮，而他火速發道歉聲明影片，誠懇態度獲得讚賞，也受到不少YT圈好友力挺，不過現卻有網友認為從「無感變噁心」，對於他的後續行為不買單。

有網友在Dcard以「Joeman呼麻事件從無感變噁心」為題發文，表示本來看到新聞時，雖然有點衝擊，但沒有特別的感覺，直到道歉影片出來後，「無感的心情漸漸變噁心。」

網友也列出3大關鍵，包括道歉影片開營利，接著趁流量高時繼續賣課程、打廣告，這些就算了，最讓他難以理解的是，大量轉發各種「我挺你」、「支持」、「撐過去」的限時動態「是在支持什麼挺什麼？大麻合法化的前提在於它現在是非法的，發了道歉影片，就直接變成有肩膀有擔當的人」。

該網友也強調自己是觀眾，也希望他整理好自己後重新出發，畢竟還沒到需要就此隕落的程度，而且就此隕落也真的很可惜，「但還是覺得這波操作過頭了，很噁心。」

對此，也有不少人表示認同，「那些瞎挺的真的看不下去欸，我通通退訂閱了，雖然不差我一個」、「真的噁⋯⋯但風波過了觀眾還是繼續買單，臺灣人就是健忘，已退訂，不想助長這種風氣」、「一樣也是從無感到噁心，同時也覺得他背後的公關公司真的很可怕，短短2天，風向直接變了」。

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