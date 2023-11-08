韓國女團BLACKPINK成員Lisa和LV三公子弗雷德里克阿諾（Frédéric Arnault）的感情備受注目，兩人出遊畫面也常在網路瘋傳，不過近期網路上傳出疑似LV三公子擁抱一名穿著桃紅色洋裝的女子，兩人親暱的自拍，掀起了「Lisa正式被踢出局」LV三公子另結新歡的傳言。

然而事實上照片中的男子，其實就是LV三公子的親弟弟，兩人才會看起來如此神似，這張照片也是出自他個人的IG，祝福自己的女朋友生日快樂，LV四公子和女友兩人時不時就會在社群網站放上親密的合照。雖然也有粉絲誤會，但這個的烏龍，也讓不少網友紛紛跳出來表示「這是四公子」、「Lisa不會有什麼看法，因為這是老四」、「這是四公子」、「這是老四吧，他們一家共用一張臉確實很像」。

BLACKPINK泰籍成員Lisa因為先前在巴黎瘋馬秀表演，在大陸、韓國等地掀起抵制，擁有8百多萬粉絲的微博帳號也被刪除，站姐也因此脫粉，和LV三公子的感情疑似生變網上也是傳得沸沸揚揚，這次誤會，也讓網友直呼傻眼，真相曝光後引發熱議。