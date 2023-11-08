聯合國（UN）今天警告，主要化石燃料生產國計劃擴大石油、天然氣和煤炭生產，將使全球難以達到巴黎協定將暖化升溫幅度限制在攝氏1.5度之內的目標。

法新社報導，各國領袖本月稍後將在聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）聚首，力圖挽救巴黎協定所設目標，化石燃料的未來料將成為討論焦點。

全球化石燃料大國都承諾在本世紀中葉實現「淨零」排放，但聯合國環境規劃署（UNEP）「生產差距報告」（Production Gap）指出，包括美國、中國、俄羅斯、澳洲和COP28主辦國阿拉伯聯合大公國等20大國的生產計畫正朝著反方向前進。

根據報告，總體而言，多國政府計劃在2030年生產的化石燃料，將比把升溫限制在攝氏1.5度的目標多出110%，比將氣溫升幅限制在攝氏2度的目標多出69%。

聯合國環境規劃署執行長安德森（Inger Andersen）表示：「各國政府擴大化石燃料生產的計畫，正在破壞實現淨零排放所需的能源轉型，給人類的未來造成問題。」

「從COP28開始，各國必須團結起來，以有管理且公平的方式逐步淘汰煤炭、石油和天然氣，以緩解未來動盪，造福地球上的每一個人。」

燃燒化石燃料產生的碳汙染是迄今造成氣候變遷的主因，導致全球暖化以及隨之而來的一連串高溫紀錄、毀滅性天氣災害和海平面上升。

但各國一直不願在全球氣候談判中正式承認這一點，甚至巴黎協定也沒有明確談及如何實現設定目標。

「生產差距報告」第一作者、斯德哥爾摩環境研究所（Stockholm Environment Institute）科學家阿查可維瑟（Ploy Achakulwisut）表示，這導致各國政府的生產計畫與迅速擺脫化石燃料以實現全球氣候目標之間存在「巨大差異」。