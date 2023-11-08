民進黨總統參選人賴清德今（8）日下午出席全國體育界挺賴清德後援會成立大會，賴清德現場公布八大體育政見：一、成立體育暨運動發展部。二、推展全民運動。三、黃金計畫3.0。四、推動《優秀運動選手輔導方案》2.0。五、推動競技運動全民化。六、推動運動產業多元發展。七、建立台灣品牌的國際級運動賽事。八、體育預算突破200億元。
賴清德表示，體育不單純只是運動，可以強健體魄，也是年輕人追逐夢想的園地，發展得好也帶動經濟產業，好好支持年輕人在運動場上追逐夢想，在國際為國爭光，所以體育對個人、社會、國家都非常重要，未來他擔任總統，對推動體育發展提出8大政見。
賴清德說，第一是成立體育暨運動發展部，體育署或之前的體委會，較侷限在體育教育或國家代表隊選手栽培，另外一半就是運動產業，成立這個部就是既重視體育教育，也重視運動產業的發展。第二，推動全民體育，透過教育扎根計畫，從小培養體育的能力，養成一輩子運動習慣，促進身體健康，在醫學上民眾運動除更健康外，慢性病也較容易受到控制。
第三，黃金計畫3.0，他當行政院長時提出黃金計畫1.0，親自到左訓中心改善設備和訓練需求等，專門針對當年的雅加達亞運和東京奧運，都獲得非常好的成績，未來他會推動黃金計畫3.0，給予預算並透過科技，針對好的選手給予團隊從教練到運動防護員、物理及心理治療師、飲食等，目標就是在國際上奪得獎牌，金牌為國家爭光。
第四是提出優秀選手輔導栽培計畫，從就學輔導、就業扶植、協助創業與獎勵措施都要一併考量到，就是讓年輕人在運動場上追逐夢想、為國爭光，當有一天退下來的時候，仍可以得到政府的關照，無後顧之憂，才能引導更多年輕人投入運動領域。
第五，應該要推動競技運動全民化，成立社區俱樂部，如果在台灣每個縣市都各有幾個俱樂部，招納吸收各單項的人才，相信整個社會運動的氛圍會提升，也可從中發掘到優秀運動人才來為國爭光。第六是推動運動產業的多元發展，推動運動科技產業，鼓勵投資，擴展職業運動、健身運動及相關運動服務業的規模，用產業的角度來看體育運動，將對台灣產業推動、經濟升級和創造就業機會有更大的幫助。
第七，政府和體育界共同合作，打造台灣品牌的國際賽事，桌球林昀儒、羽球周天成等國內好手都去國外比賽，單項比賽都具國際水準，舉辦各個單項不管是亞洲級或是國際級有水準的比賽，也可以提升選手水準，把國內舉辦的國際賽事更有規模，更受到國際重視。
賴清德強調，第八個政見最關鍵，在總統蔡英文剛接總統時，體育署1年的預算80幾億，現在是130幾億元，在此共同許下承諾，他當總統體育預算超過200億元，這樣才有辦法落實前七項政見。
最後賴清德總結，希望我們能運用體育扎根，推動全民運動，用體育壯大台灣。
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