民進黨總統參選人賴清德今出席全國體育界挺賴清德後援會成立大會，先與小朋友來一場足球賽。（王揚傑攝）

民進黨總統參選人賴清德今出席全國體育界挺賴清德後援會成立大會，與小朋友比賽羽球。（王揚傑攝）

民進黨總統參選人賴清德今出席全國體育界挺賴清德後援會成立大會。（王揚傑攝）

民進黨總統參選人賴清德今出席全國體育界挺賴清德後援會成立大會。（王揚傑攝）

民進黨總統參選人賴清德今（8）日下午出席全國體育界挺賴清德後援會成立大會，賴清德現場公布八大體育政見：一、成立體育暨運動發展部。二、推展全民運動。三、黃金計畫3.0。四、推動《優秀運動選手輔導方案》2.0。五、推動競技運動全民化。六、推動運動產業多元發展。七、建立台灣品牌的國際級運動賽事。八、體育預算突破200億元。

賴清德表示，體育不單純只是運動，可以強健體魄，也是年輕人追逐夢想的園地，發展得好也帶動經濟產業，好好支持年輕人在運動場上追逐夢想，在國際為國爭光，所以體育對個人、社會、國家都非常重要，未來他擔任總統，對推動體育發展提出8大政見。

賴清德說，第一是成立體育暨運動發展部，體育署或之前的體委會，較侷限在體育教育或國家代表隊選手栽培，另外一半就是運動產業，成立這個部就是既重視體育教育，也重視運動產業的發展。第二，推動全民體育，透過教育扎根計畫，從小培養體育的能力，養成一輩子運動習慣，促進身體健康，在醫學上民眾運動除更健康外，慢性病也較容易受到控制。

第三，黃金計畫3.0，他當行政院長時提出黃金計畫1.0，親自到左訓中心改善設備和訓練需求等，專門針對當年的雅加達亞運和東京奧運，都獲得非常好的成績，未來他會推動黃金計畫3.0，給予預算並透過科技，針對好的選手給予團隊從教練到運動防護員、物理及心理治療師、飲食等，目標就是在國際上奪得獎牌，金牌為國家爭光。

第四是提出優秀選手輔導栽培計畫，從就學輔導、就業扶植、協助創業與獎勵措施都要一併考量到，就是讓年輕人在運動場上追逐夢想、為國爭光，當有一天退下來的時候，仍可以得到政府的關照，無後顧之憂，才能引導更多年輕人投入運動領域。

第五，應該要推動競技運動全民化，成立社區俱樂部，如果在台灣每個縣市都各有幾個俱樂部，招納吸收各單項的人才，相信整個社會運動的氛圍會提升，也可從中發掘到優秀運動人才來為國爭光。第六是推動運動產業的多元發展，推動運動科技產業，鼓勵投資，擴展職業運動、健身運動及相關運動服務業的規模，用產業的角度來看體育運動，將對台灣產業推動、經濟升級和創造就業機會有更大的幫助。

第七，政府和體育界共同合作，打造台灣品牌的國際賽事，桌球林昀儒、羽球周天成等國內好手都去國外比賽，單項比賽都具國際水準，舉辦各個單項不管是亞洲級或是國際級有水準的比賽，也可以提升選手水準，把國內舉辦的國際賽事更有規模，更受到國際重視。

賴清德強調，第八個政見最關鍵，在總統蔡英文剛接總統時，體育署1年的預算80幾億，現在是130幾億元，在此共同許下承諾，他當總統體育預算超過200億元，這樣才有辦法落實前七項政見。

最後賴清德總結，希望我們能運用體育扎根，推動全民運動，用體育壯大台灣。