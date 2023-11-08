前空軍二級上將國防部長、現任退輔會主委馮世寬今（8）日被媒體詢問，怎麼看陸配徐春鶯被退將質疑「心會在台灣嗎？」得知退將是于北辰後，馮世寬笑稱「這種人物還要我來批評嗎？」于北辰則在臉書回應「覺得火大」，要求馮世寬給一個說明！

民眾黨不分區立委名單曾經一度傳出納入台灣新住民發展協會名譽理事長徐春鶯，退伍少將、桃園市議員于北辰在親綠媒體質疑徐春鶯，長在中國，教育在中國，嫁到台灣，心會在台灣？

退輔會主委馮世寬今日到立法院外交及國防委員會報告並備詢，在場外時媒體詢問，怎麼看陸配徐春鶯要一度被列入不分區立委名單，卻被退將說，「長在大陸、教育在大陸、嫁來台灣、心會在台灣嗎？」馮世寬反問「是哪個退將講的？」，得知是于北辰後，馮世寬立刻大笑三聲，「哈哈哈，不要問他好嗎？這種人物還要我來批評嗎？全民都會批評他。」

前空軍二級上將國防部長、退輔會主委馮世寬8日赴立院報告。（中時資料照）

對此，于北辰在其臉書「于北辰在桃園」表示「覺得火大」。于北辰指出，民眾黨提出不分區名單列徐春鶯，他強烈質疑對於國家安全有影響，退輔會主委馮世寬是誤會他的意思嗎？而對於馮世寬指「這種人」，于北辰也問，「這種人」是指「徐春鶯」還是他？馮世寬主委該給他這個「榮民」一個說明！

于北辰曾經在其直播時開嗆某一位少校，「如果你這麼厲害，你就不會退伍了；如果你這麼厲害，你就不會只幹到少校；如果你這麼厲害，你就不會連海軍學院都考不上；如果你這麼厲害，你就不會連中校艦長都做不到，只做到少校艦長」。