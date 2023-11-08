衛福部今天表態《人工生殖法》修法擬納入「單性」、「同性別伴侶」、「代孕」等，台灣同志家庭權益促進會指出，在台灣少子化全球最嚴重的情況下，友善生養是最迫切的議題。現行人工生殖法適用範圍僅限不孕已婚異性戀夫妻，單身女性凍卵後，也只有在已婚且獲得丈夫同意下才可以使用，這是對同志伴侶、單身女性的歧視，也是對單親家庭的歧視，人工生殖法應儘速修正，讓想生的人都能成為國家的隊友。

同家會表示，法案討論中，代理孕母合法化與否不只是同志議題，許多長期求子心切的單身女性、異性戀夫妻，但自己無法懷孕的國人也很期待。在台灣同婚合法化之後，修法版本當然也要納入多元性別，修法會議也應納入同志團體的參與和意見。

同家會說，對於代理孕母延伸的倫理議題，了解台灣社會還有不同的想法跟意見，很希望能透過社會各界的討論來建立一套友善女性與人道角度的制度，國外也有「非商業性代孕」的制度，從更平等與人道的代孕制度出發，相信台灣社會能有智慧一同面對並建立更加生養友善的制度。