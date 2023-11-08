新北議員座車鬼切遭BMW「亮槍恐嚇」！她質疑治安亮紅燈 警方回應了

王男被逮時辯稱「打工生存遊戲用」，強調自己絕無揮舞恐嚇。（圖 / 劉詠韻翻攝）

民進黨新北市議員邱婷蔚今（8）日上午於議會質詢時，指稱其日前遇上恐怖行車糾紛，對方不僅嗆聲罵髒話，還亮刀槍恐嚇。邱婷蔚當下即刻報警，警方透過監視器以車追人，2小時內逮補29歲BMW駕駛王男；警詢時，王男辯稱「打工生存遊戲用」，強調自己絕無揮舞恐嚇，訊後全案被依妨害自由、妨害名譽、恐嚇罪嫌移送新北地檢偵辦。

據了解，邱婷蔚與其助理5日開車行經五股中興路二段與新五路交叉口時，險遭後方一輛BMW追撞；對方當下立即鳴喇叭提醒，邱婷蔚助理緊急剎車，並搖下車窗道歉「拍謝」。

警方指出拍攝證物之巡邏車原始相片，確認無線電為警用無線電。（圖 / 劉詠韻翻攝）

不過BMW駕駛王男仍相當不滿，待靠近邱婷蔚座車後搖下車窗飆罵三字經，二人原地嚇傻，更疑似驚見對方「舉槍相向」，邱立即報警處理。

警方獲報後，透過監視畫面、車牌鎖定涉案車輛，於同日傍晚6時許，在蘆洲九芎街處將駕駛王男逮捕歸案，並從現場查扣空氣槍、開山刀等證物。

對於邱婷蔚針對警方僅「函送」，有縱放人犯之嫌，及王男車內疑似藏有無線電等設備等質疑，蘆洲警分局回應，該案經請示檢察官後警方依法辦理，並於第一時間將相關資料移送新北地檢署；而議員所稱之無線電，實為警用無線電，乃因現場證物皆放置警方巡邏車上拍攝，而造成誤會。