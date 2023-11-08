2024總統大選，藍白是否能整合備受關注，民眾黨今(8日)公布3份民調，都顯示民眾黨參選人柯文哲領先民進黨參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜。精神科醫師沈政男則建議，藍白合應該是確立全民調做為誰正誰副的唯一決定方式，而且必須比柯侯或侯柯VS.賴蕭，抽樣方式則可用7成市話＋3成手機。

沈政男今(8日)在臉書貼文表示，民眾黨公布自做民調，稱「柯、賴、郭」與「侯、賴、郭」兩種對戰組合之下，三家民調，抽樣方式採7成市話、3成手機，都是柯文哲贏過侯友宜8趴左右，這應該是可信的民調結果了。問題是，藍白合之下，選票不會這樣印，而是柯侯或侯柯/賴蕭，因此，這樣的民調方式並非決定最強組合的最佳方式。最佳方式，還是直接做柯侯或侯柯/賴蕭的民調，因為最接近選票上的組合。

沈政男接著指出，國民黨說，侯友宜最近在外部與內部民調已領先柯文哲5趴，顯然比全民調不一定會輸，癥結在於，到底要不要採用手機抽樣？如果是純市話民調，侯友宜確實可能勝過柯文哲，原因就出在：柯文哲在年輕與中老年族群支持度天差地遠，因此，這次若採用純市話民調，絕對會嚴重低估柯文哲的支持度。

沈政男建議，藍白合的進度，應該是確立全民調做為誰正誰副的唯一決定方式，而且必須比柯侯或侯柯VS.賴蕭。抽樣方式可用7成市話＋3成手機，而如果國民黨堅持不採計手機，雙方談不攏，那就抽籤決定抽樣方式，然後一翻兩瞪眼。不管誰正誰副，都可以高高興興手牽手去就職了。關鍵時刻已經到來，有待柯侯做出正確決策。