王朝餐廳「家傳羊肉爐」費工耗時，是民眾暖身暖胃必吃的秋冬美食。（台北凱撒大飯店提供）

明宮粵菜廳推出什錦沙茶魚頭鍋、雙冬滋補羊腩煲和港式臘味煲仔飯等「秋冬進補」美饌，每份單點售價480元加1成起。（台北老爺大酒店提供）

「什錦沙茶魚頭鍋」用數10種食材熬煮，湯頭料豐味美，暖心暖胃。（台北老爺大酒店提供）

今(8)日立冬，傳統習俗立冬補冬，立冬是休養生息、滋補調養的好「食」機。近期天氣不穩，更容易讓人身體不適，星級飯店瞄準進補商機，紛紛端出暖身料理，讓民眾吃好料補元氣。台北凱撒大飯店推出「家傳羊肉爐」等進補美食，最低

280元起即可品嘗，11月12日前更有立冬加碼8折優惠。台北老爺則端出沙茶魚頭鍋、羊腩煲等佳餚迎賓，最低480元起開吃。

台北凱撒大飯店王朝餐廳主廚王裕賢，選出各式進補必備食材，以自身超過20年的資深經驗，完美結合滋補與美味料理，以進補聖品「家傳羊肉爐」領軍，推出多款冬令暖心佳餚，即日起至11月12日更祭出立冬加碼8折優惠吸客。

王朝餐廳多款暖心料理，主廚力薦費工耗時的「家傳羊肉爐」必吃，嚴選口感較佳，能驅寒暖心胃的羊肉做主角，以少量中藥材的清香做輔助，讓羊肉的鮮味成為湯頭主體。肉質鮮嫩的羊肋排骨肉，經過3小時費心熬煮，搭配高麗菜、凍豆腐、冬粉、銀耳、腐皮、菌菇等多款配料，再沾上師傅以白豆腐乳、米酒和糖特製的提味醬料享用，湯頭清甜中帶有濃淡適中的肉鮮味，淡淡的藥膳散發出溫潤清香，同時滿足嗅覺與味覺。「家傳羊肉爐」需提前3天預訂。

另有營養豐富的「麻油菇菇煎蛋」，黑麻油煎蛋香味撲鼻，誘人食慾，放入湯裡，吸附了川七、鴻喜菇等食材的美味與營養，讓人吃到欲罷不能。每日限量5份的「苦茶油雞」，採用能增強體力，性質溫潤的苦茶油，加入老薑、枸杞、紅棗，以及特選略帶彈性的土雞肉，熬煮出充滿苦茶油香氣的鮮嫩雞肉。而「黑蒜花膠燉螺頭」則是以單盅位上方式供應，黑蒜、花膠、響螺頭，各具營養價值，主廚巧思每份加入一塊雞肉提鮮，匯集成個人獨享的精粹佳餚，「黑蒜花膠燉螺頭」售價280元加1成。

入冬天氣轉涼，台北老爺大酒店明宮粵菜廳推出「秋冬進補」美饌，讓饕客吃在嘴裡，暖在心裡。用料豐富的「什錦沙茶魚頭鍋」，主廚用數10種食材熬煮，濃郁的高湯結合精選的大白菜、芋頭、玉米、豆皮和豆腐等豐盛組合，富含膠原蛋白的酥炸大頭鰱魚頭不可或缺，再搭配特製沙茶醬長時間熬煮，魚頭的鮮香與蔬菜的甘甜通通融入湯頭裡，所有的食材也吸飽滿滿湯汁，從食材到湯底，每一口都讓人大呼過癮。

台北老爺「秋冬進補」美饌另有清甜鮮嫩的「雙冬滋補羊腩煲」、老饕最愛鹹甜交織的「港式臘味煲仔飯」，每份單點售價480元加1成起。