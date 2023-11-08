中華大虎頭蜂又大又毒，過敏體質的人可能休克，專家根據經驗判斷，蜂巢所在地平常少人行走，應該是人為干擾才會群起攻擊。（蕭嘉蕙攝）

台東延平鄉「鸞山森林文化博物館」今上午發生虎頭蜂襲事件，造成新北土城老人會旅遊團11人螫傷，台東縣農業處下午派員進行移除作業。專家指出，此為穴居地底的中華大虎頭蜂，亦稱為「土蜂」，目前已撲殺約700蜂隻，並封堵蜂巢口。

新北市土城老人會50人組團出遊，規畫3天2夜花東行，今為第2天行程，前往位於台東延平鄉鸞山部落上方的「鸞山森林文化博物館」，未料，徒步登山途中，觸發虎頭蜂群起圍攻，10女1男蜂螫送醫，目前尚有2人留院觀察，其餘陸續出院。

台東縣政府農業處獲報，下午委託捕蜂專業人員洪進昇前往處理。他說，在路旁樹木根部找到蜂巢，是中華大虎頭蜂，他利用殺蟲劑撲殺約700隻蜂，因為還有少許遊蜂，因此先封住蜂巢入口。

洪進昇說，這種蜂又大又毒，過敏體質的人可能休克，根據經驗判斷，蜂巢所在地平常少人行走，應該是人為干擾才會群起攻擊，若遇上虎頭蜂，應該要快速往下風處逃離。

台東縣消防局提醒，秋季為蜂類活動高峰期，民眾登山應著淺色長袖衣褲帽、避免擦香水及化妝品；如遇蜂類低身遠離，切勿主動攻擊或拍打蜂隻。