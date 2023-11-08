台海情勢緊繃，兵凶戰危氛圍嚴重到甚至有不少登陸戰的討論。近日有人在相關研討會中提到，台灣海岸幾十年來出現大量水泥消波塊等設施，在軍事防禦上意外具備正面效果。PTT鄉民表示「用工兵搭橋不就上來了？」、「中共也有發展其他方式登陸的戰略」、「會有影響我信，但我們沒沙灘嗎？」、「消波塊射幾發飛彈炸一炸就好了」、「不是有人說插離岸風機可以防止登陸」、「無人機就打得你不要不要了，還搶灘？」

根據《聯合新聞網》報導，前國防部副部長陳永康日前主持的「2023TTX區域安全兵推」中提到，對共軍而言，真正想要登陸台灣，達成武力統一，也不似外界想像中容易，其中一大關鍵，是幾十年來，海岸出現大量水泥消波塊等設施，它們雖然常被批評破壞自然景觀或生態，在軍事防禦上，卻意外具備正面效果。

由於水文環境轉變，沙灘嚴重退縮，加上岸際大量消波塊、快速道路、水產養殖、風力發電機組等人工設施，使得台灣西部適合發動兩棲登陸的「紅色沙灘」，數量與兵力容納量都大幅減少，甚至對國軍陸戰隊每年「聯興」登陸操演，也有演習海灘愈來愈難覓之苦。

國政基金會副研究員揭仲則認為，台灣各地海岸適合大規模登陸地點確實愈來愈少；敵軍若以突襲方式意圖奪取港口，我方也可運用封堵航道、破壞碼頭等方式反制。但從近年共軍相關學術著作可發現，對方也已發現並正視這個問題，並且設法尋找破解之道，我方仍然不可掉以輕心。

PTT鄉民表示「護國中部粽」、「人柱力」、「射飛彈就飽了，民進黨只會無視」、「防衞部隊全轟掉，用工兵搭橋不就上來了？」、「可以看一下范琪斐行動代號2027那系列，找了國軍的人來訪談，聽起來中共也有發展其他方式登陸的戰略」、「難怪研究的14個登陸點沒有台中，除了民風強悍外，還有海線特產加持」、「所以台中港最難攻？」、「中二選民這次不要再投錯人了」。

也有人說「喔，那你有用消波塊圍住全台嗎？」、「沒錯啊，消波塊確實很難登」、「默默守護台灣給推」、「圍住全台你是要完全放棄海運嗎XD」、「會有影響我信，但我們沒沙灘嗎？腦呢」、「消波塊射幾發飛彈炸一炸就好了」、「炸消波塊更難登」、「竟然有北七以為消波塊炸掉就可以登岸」、「不是有人說插離岸風機可以防止登陸」、「飛彈炸消波塊？我的老天爺」、「無人機就打得你不要不要了，還搶灘？」