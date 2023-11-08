新北市板橋區李姓男子（58歲），不滿女友兒子洪男（21歲）常常帶自己15歲的兒子出去玩，怕兒子被帶壞，週日（5日）晚間約洪男到住處談話，沒想當雙方才剛見面就發生衝突，李男持水果刀朝洪男與友人揮砍，結果反被2人制伏並報警，警方獲報到場依現行犯將李男逮捕，詢後依傷害罪嫌送辦。

據了解，李男育有1名15歲仍在就讀國中的兒子，而李男的現任女友則與前夫生了洪姓男子（21歲）。但因洪男常常帶著李男兒子出門玩，李男認為這樣會影響兒子學業且容易被帶壞，5日晚間酒後致電洪男約他至住處談判。

李男被警方上銬帶回。（警方提供）

洪男帶著女友及吳姓友人一同到場，不料雙方見面後一言不合發生爭執，李男竟趁著酒意持水果刀朝洪男及吳男揮砍，導致兩人手指及手腕遭割傷，但李男仍持刀一邊揮舞並追趕至馬路上。洪、吳2人見狀合力將李男制伏壓制在地並報警。

海山警方接獲報案趕抵現場，洪、吳2人向警方表示遭李男持水果刀揮砍，警方見2人均有明顯傷勢，立即將李男依傷害罪現行犯逮捕，並查扣一旁的水果刀，洪、吳2人經送醫治療後已無大礙。警方對李男進行酒測發現他酒測值達0.81，訊後將他依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。