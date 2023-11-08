知名網紅Joeman與蕾菈夫妻因持有大麻遭地檢署偵辦，台北市議員鍾沛君指出，全國1至8月查獲約273公斤大麻，而台北市查獲量更是全台之冠，快變成「大麻天堂」，她更指出，台北市毒品危害防制中心主任是由台北市長蔣萬安兼任，不過包含蔣自己與衛生局長陳彥元及警察局長張榮興等似都不知道此事。

鐘沛君表示，台北市警局1至8月破獲二級毒品共2228件，其中二級毒品包含大麻，然而在同期全台查獲273.24公斤的大麻中，台北市查獲42.15公斤，位居全台之冠。她質疑，桃園破獲公斤數位列全台第2，因為是國門，抓到境旅客持有大麻數量多還情有可原，但為何台北超過桃園，並詢問破獲案件中是以自用或是販售居多？

張榮興回答，通常是販售才會破獲較高公斤數的大麻，而若到外縣市查緝持有大麻或栽種大麻等，也會列入台北市查獲的數量中。

鐘沛君則指出，若台北破獲大麻案以販售居多，台北市豈非成為全台大麻販售最理想地點？她追問，是否知道台北市毒品危害防制中心主任由誰擔任？

陳彥元瑾回覆是由一名「王主任」擔任，鐘沛君則直接解答，她在台北市毒品危害防制中心的網站看到的卻是由蔣萬安兼任。答詢台上3人聽到後，面面相覷，陳彥元和張榮興更在一旁討論，並緊盯眼前螢幕確認。

鐘沛君直言，若蔣萬安連自己兼任毒品危害防制中心主任都不知道，真的很讓人憂慮，且照數據來看，難道台北要成為「大麻天堂」？另外，明年警政業務相關預算約7億，較去年多了8000萬，但毒品防治相關業務，如採驗尿液、證物保存及監督等作業編列的預算都和去年相同，完全看不出警局有意擴大查緝。

張榮興則承諾，會維持相當查緝量能。

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