「興邦安居」為在前鎮精華地段，對面就是上萬坪的五甲特色公園，一期工程預計在2027年完工，可供663戶入住。（任義宇攝）

由國家住宅及都市更新中心所推動的「興邦安居」社會住宅，今天下午舉行動土典禮，高雄市長陳其邁、內政部次長花敬群等人皆出席。陳其邁表示「興邦安居」對面就是五甲特色公園地段良好，而高雄是全國唯一拿囤房稅補貼租金縣市，今年就補貼了3億照顧弱勢。

國家住都中心說明，今天動土的為「興邦安居」第一期工程，基地面積約有1公頃，將興建為地上14層、地下2層建物，可供663戶入住，並規畫僅39.28建蔽率保有大量開放空間，一樓也將設置托嬰中心，預計在2027年5月完工，未來將進行二期工程，完工後可入住達1623戶。

內政部次長花敬群出席動土典禮表示，「興邦安居」工程經費約33億全由中央出資，國家住都中心已在高雄推動23個社會住宅達1萬3561戶，全國更達4萬6420戶，並導入先進造屋概念如智慧防災、智慧管理、避免影響鄰居的整體衛浴等，提供弱勢優良住宅品質同時，也提升台灣整體建築水準。

高雄市長陳其邁指出，中央推出許多社宅、包租代管等多項政策，幫助許多沒房子的民眾有遮風避雨處，高雄則獨家推出用囤房稅補貼弱勢住戶租金，光今年就拿出了3億「要給其他縣市壓力」，來落實居住正義。

陳其邁也說，「興邦安居」位在前鎮區凱興街、凱福路口，對面就是上萬坪的五甲特色公園，鄰近有輕軌、捷運紅線、以及未來的黃線，加上一旁就是高雄最亮眼的亞洲新灣區，還沒動工就已接獲一堆人詢問。

高雄市都發局表示，社會住宅提供給法定弱勢戶，以及一定收入標準以下，且沒有自有房屋一般戶申請，每次簽約能簽3年，一般戶最多能連續住6年；弱勢戶能連住12年，高雄市府提供單身青年、新婚、育兒、社會弱勢等民眾租金補貼，每戶最高可領5880元租金補貼。