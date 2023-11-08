中華電信個人家庭分公司總經理胡學海（左起）、交通部觀光署國際組組長黃易成、中華電信執行副總吳麗秀、江口德子、東京電視台全球推廣部執行董事齊木裕明、《獨活女子的守則4》森田昇出席記者會。（中華電信提供）

日本女星江口德子主演日劇《獨活女子的守則》第4季將於明年春天開播，近日跨海來台拍攝6天，今（8日）舉辦記者會，她坦言是首度造訪寶島，且事前沒有特別做功課，對台灣最深刻的印象就是有很多美食，直呼「很開心能夠來到台灣拍攝，這裡的人都非常親切、溫柔，果然東西也很好吃，我覺得今天早餐吃到的玉米蛋餅真的很美味」，被問及敢不敢嘗試臭豆腐？她直率地回「不想吃，我其實沒有不敢吃的東西，但昨天經過的時候，剛好聞到味道就覺得我不能接受」。

江口德子演過《半澤直樹》等知名日劇，《獨活女子的守則》前3季也深受台灣觀眾喜愛，但她謙虛表示，不相信台灣有人認識自己，但若在路上被巧遇，非常歡迎大家主動向她打招呼，「我會非常開心，不介意被打擾」。她透露私下也非常喜歡「獨活」，很享受一個人行動，因為就不用顧慮其他人的想法我，平時會獨自去吃飯和看舞台劇、電影，但沒辦法自己去遊樂園，「自己去搭雲霄飛車這些刺激的遊樂設施是我最無法理解的，我認為遊樂園並不適合一個人去。」而來到異地拍攝，她相當享受自己在街上散步的時光，「但不知道能不能夠順利回到家」。

而該劇作為東京電視台與中華電信共同合製的第一部戲劇，東京電視台全球推廣部執行董事齊木裕明稱：「台灣篇構想因此在2022年11月誕生，非常感謝中華電信協助，才能跨越語言障礙與海外拍攝的困難，同時感謝這次台灣取景拍攝得到交通部觀光署與台灣各地政府的支援。」製作人森田昇也分享，除了因為該劇頗受台灣觀眾喜愛外，加上距離台日距離近，且台灣是個新舊並存，又有很多美食的地方，之後也將前往台北、台南、高雄等地拍攝，另一名製作人千葉貴也低調說，有邀請台灣演員參與該劇，有男生也有女生，但目前名字還不能對外透露。