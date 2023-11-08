刑事警察局破獲已郭男為首的犯罪集團，在4年間製造假車禍詐取保險金，經調查至少涉案7起案件，而高雄八涳橋墩就有3起，不法所得逾新台幣1000萬元，刑事局獲報追查拘提7人到案送辦。

警政署刑事局今天舉行破案記者會，偵查第二大隊副大隊長曾順光表示，半年前接獲情資指出，在高雄經營中古車行的郭男（34歲）和共犯涉嫌製造假車禍以詐領保險金，隨即調閱車輛保險及出險明細、監理所車籍、報案紀錄及金流等相關資料進行分析。和高雄市警察局、南投縣警察局共組專案小組，全案報橋頭地檢署指揮偵辦。

據了解，郭男平日經營中古車買賣和汽車維修，相當熟悉中古汽車行情和投保汽車車體險等事項，由於保險事故發生後，保險公司通常會以一般同款、同年份車輛於當時市價及實際維修費用等，作為理賠依據，且賠償金額經常高於其購入或維修車輛的實際成本，郭男等三兄弟為牟取不法利益，自民國108年起便和35歲周男等共犯共謀利用製造假車禍方式詐取保險給付。

其犯罪手法是由郭男預先尋找適合製造假車禍的地點，並研擬欲施用的假車禍方式，再找人頭擔任進口二手車主，向保險公司投保高額車體險後，便以自撞或駕車撞擊事先停放車輛等方式製造假車禍，再由肇事駕駛報警謊報車禍，藉此取得交通事故報案資料，作為向保險公司請求保險金之用。

專案小組掌握此詐保集團至少製造7件假車禍（共9車）不法事證，其中5件自撞、2件連撞，且在高雄市八涳橋墩就有3件，初估不法所得達1000萬元以上，每案保金至少上百萬元，已知有5間保險公司受害。

經長期蒐證並掌握郭男等嫌相關處所後，專案小組於上個月25日展開同步拘搜行動，除拘提郭男等7嫌到案，還查扣犯案手機、詐領保險金帳冊、汽車買賣合約書、保險契約等證物，並經刑事裁定扣押郭男名下房屋1幢及其涉案帳戶。郭男等嫌到案後矢口否認犯行，全案詢後依涉刑法詐欺、偽造文書等罪移請橋頭地檢署偵辦，其中郭男裁定以25萬元交保，其他6嫌則分別為5萬至6萬元交保。