南投縣長許淑華(前排左)8日宣布，2024南投燈會將在明年2月3 日起舉辦23天，歡迎全國民眾一起到南投賞燈、泡湯與選購農特產品。曾雪蒨攝

南投縣長許淑華8日表示，縣府已經敲定2024南投燈會將在明年2月3日到25日舉行，為期23天燈會將首度推出動態主燈，並再次結合民眾喜愛的龍年特色吉祥物，希望超越今年燈會500萬參觀人次與20億元產值成績。

南投縣議員游顥在縣政總質詢時，肯定縣府今年南投燈會結合卡娜赫拉與它的小動物，成功打響2023南投燈會知名度，成為僅次於台灣燈會前3名的成功燈會區，更吸引500萬人次前往，期許明年南投燈會可以招攬超越今年1成參觀人次，並比今年燈會期間創造的20億元產值更高出1成。

對於游顥議員的期許，縣長許淑華表示，南投燈會舉辦多年，已經成為南投縣重要活動之一，今年光是南投燈會就帶入500萬人次觀光人潮，也為南投縣帶來20億的產值，多數議員期待既然有這麼大的人潮與產值，希望辦更多活動將人潮錢潮導入市區，所以明年燈會會將這些因素一併考慮進去，期許明年可以把活動辦得更好，突破過去目標的1成。

為了求新求變，許淑華也透露，繼去年與卡娜赫拉的小動物合作後，今年希望嘗試不同受到年輕人歡迎的角色ip經濟，讓更多年輕朋友與家長帶孩子過來同樂，因為燈會是從農曆年前到元宵節共23天，所以歡迎大家過年期間到南投來玩，不管逛燈會或是泡溫泉、購買農特產品，希望透過燈會活動可以帶動地區的經濟更活絡。

至於今年的ip到底是何方神聖？許淑華則賣關子表示，明年是龍年，明年的燈會代言角色也是大家相當熟悉且喜愛的，等燈會籌備工作一切就緒就會公布，「敬請期待」。