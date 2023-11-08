麻豆分局說，入冬之後將針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」。（讀者提供／張毓翎台南傳真）

台南市警察局麻豆分局11月1日至6日總計取締酒後駕車達8件，為遏止酒駕案件一再發生，將針對轄區易酒駕違規及肇事路段、時段，提升執法密度及強度；立冬後適合進補，警方呼籲，外出飲宴或是食用含有酒精成分食物後，切勿駕車上路，讓食補還沒進補到身體裡，錢就先補進國庫裡。

8日為24節氣之立冬，為入冬之後的第一個節氣，代表冬季的正式開始，國人喜歡在這天吃上一碗羊肉爐、薑母鴨或麻油雞來暖和身體，祛除身上的寒氣，但此類鍋物常含有酒精成分。

麻豆分局指出，民眾切勿輕忽食用薑母鴨等含酒精料理對於行車判斷的影響力，酒測值達每公升0.15毫克，可處1萬5千元至12萬元罰鍰，酒測值達每公升0.25毫克以上者，更是涉及刑事責任，並均當場移置保管該汽機車及吊扣其駕駛執照1年至2年。

麻豆分局說，入冬之後將針對售酒餐廳、小吃部、KTV等公共場所，從源頭加強宣導「代客駕車」、「指定駕駛」、「勿酒後駕車」等防範措施，以維護市民行車安全。

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