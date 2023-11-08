樂天桃猿在「台灣大賽」前3戰團隊已完成10次犧牲短打，G3更是單場5次犧牲短打成功，首席教練古久保健二認為，在總冠軍賽這種高張力的比賽中，要連續短打機率本就不高，為了要給對方守備有更大壓力，因此才會頻繁下達戰術。

G3桃猿有林立、陳俊秀、成晉、嚴宏鈞共5次短打成功，刷新台灣大賽史上單場最多紀錄，陳俊秀在8局下一、三壘有人的短打搶分也是教練下達的戰術。才打3場就累積10次犧牲短打，已快追平2001年兄弟象打滿7場、13次短打成功的聯盟紀錄。

古酒保表示，戰術都是與總教練曾豪駒討論後下達的，他認為，在總冠軍賽推出的投手都是很好的投手，因此要從投手手中連續安打機率不高，為了給對方守備施壓，因此希望將跑者送往得點圈，再拚一棒安打就能得分，「尤其前2場都是延長賽，大家都是要搶那1分。」

不同於桃猿前3場已有10次犧牲短打，龍隊9次嘗試短打只有2次成功，2次都是拿莫・伊漾完成。