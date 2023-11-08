美國眾議院以 234 票對 188 票，譴責他們的國會同僚，唯一的巴勒斯坦裔議員特萊布 (Rashida Tlaib，民主黨籍)。她表示，這個譴責案沒有效果，她不會因此沉默。

CNN報導，譴責案是喬治亞州共和黨眾議員麥考密克(Rich McCormick)提出，民主黨試圖阻止但是失敗，因此在早上進入投票程序決議於當天早些時候取得進展。這位密西根州民主黨議員遭到人罕見而重大的譴責，其強度僅次於開除。4名共和黨人投票反對，另有22名民主黨人投票支持。

特萊布在遭到譴責之後，她繼續在眾議院發表演講，企圖為自己辯護。她說，這場譴責是為了讓她閉嘴，並表示她的「同事們在充滿明顯謊言的決議中，歪曲了我的立場。重點是，我對以色列政府的批評，不應與反猶太主義混為一談」。

「將人民和政府分開很重要，沒有哪個政府是不可被批評的。將批評以色列政府，與反猶太主義劃上等號是非常危險的，往後有可能在面臨類似局面時，被用來壓制不同聲音。」

特雷布是因為引用了「從河流到大海」(From the river to the sea)的親巴勒斯坦口號，引發巨大的爭議。這句話的意思是「巴勒斯坦的範圍，從約旦河以西到地中海東岸」，然而話外音就是「沒有以色列」，這使得猶太人非常不滿，一些民主黨人也批評這位女議員的發言。

特萊布堅持為這句話辯護，她在推特(現稱X)上寫道： 「從河流到海洋，是對自由、人權和和平共處的渴望呼喚，而不是死亡、破壞或仇恨。我的訴求一直是以所有人的正義和尊嚴為中心，無論其信仰或種族如何。」

不過，眾議院少數黨領袖傑佛里斯 (Hakeem Jeffries，同為民主黨)並不認同，他在接受CNN訪問時被問到「是否對特萊布使用這句口號感到擔憂？」他說「我當然擔心。」

譴責決議特別提到這句口號，麥考密克指出「它(這句話)廣泛認為，是以暴力、種族滅絕手段摧毀以色列的呼籲。」