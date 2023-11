美國眾議院以 234 票對 188 票,譴責他們的國會同僚,唯一的巴勒斯坦裔議員特萊布 (Rashida Tlaib,民主黨籍)。她表示,這個譴責案沒有效果,她不會因此沉默。

CNN報導,譴責案是喬治亞州共和黨眾議員麥考密克(Rich McCormick)提出,民主黨試圖阻止但是失敗,因此在早上進入投票程序決議於當天早些時候取得進展。這位密西根州民主黨議員遭到人罕見而重大的譴責,其強度僅次於開除。4名共和黨人投票反對,另有22名民主黨人投票支持。

特萊布在遭到譴責之後,她繼續在眾議院發表演講,企圖為自己辯護。她說,這場譴責是為了讓她閉嘴,並表示她的「同事們在充滿明顯謊言的決議中,歪曲了我的立場。重點是,我對以色列政府的批評,不應與反猶太主義混為一談」。

「將人民和政府分開很重要,沒有哪個政府是不可被批評的。將批評以色列政府,與反猶太主義劃上等號是非常危險的,往後有可能在面臨類似局面時,被用來壓制不同聲音。」

特雷布是因為引用了「從河流到大海」(From the river to the sea)的親巴勒斯坦口號,引發巨大的爭議。這句話的意思是「巴勒斯坦的範圍,從約旦河以西到地中海東岸」,然而話外音就是「沒有以色列」,這使得猶太人非常不滿,一些民主黨人也批評這位女議員的發言。

特萊布堅持為這句話辯護,她在推特(現稱X)上寫道: 「從河流到海洋,是對自由、人權和和平共處的渴望呼喚,而不是死亡、破壞或仇恨。我的訴求一直是以所有人的正義和尊嚴為中心,無論其信仰或種族如何。」

不過,眾議院少數黨領袖傑佛里斯 (Hakeem Jeffries,同為民主黨)並不認同,他在接受CNN訪問時被問到「是否對特萊布使用這句口號感到擔憂?」他說「我當然擔心。」

譴責決議特別提到這句口號,麥考密克指出「它(這句話)廣泛認為,是以暴力、種族滅絕手段摧毀以色列的呼籲。」