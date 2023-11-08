陳亞蘭現身破除停工傳聞。（粘耿豪攝）

六月成為陳亞蘭學妹。（粘耿豪攝）

臺師大8日正式成立國際時尚高階管理碩士在職專班校友會，擔任發起人之一、獲選該校傑出校友的金鐘視帝陳亞蘭以及在校生藝人六月都出席。今過58歲生日的她表示：「進來當學生之後，心態越來越年輕！希望校友會能蓬勃發展。」今晚會跟國寶級恩師楊麗花吃飯慶生。日前被傳出身體微恙，她強調：「沒有停工，現在持續追蹤。」

陳亞蘭之前傳出身體微恙，推掉百萬元主持活動，她強調自己「沒有停工」，心律不整、長期胃食道逆流狀況都有持續到醫院追蹤，但她指出昨晚因為睡前喝咖啡失眠，只睡2小時，不像平常能睡到6小時，但受訪時仍精神很好，她招認：「硬ㄍㄧㄥ著。」

今年獲選傑出校友的陳亞蘭是第二屆（106級）校友，她再次感謝學校、歷任執行長與授課老師，提供完整的時尚美學教育。她表示，從楊麗花《忠孝節義》電視歌仔戲到陳亞蘭《嘉慶君遊臺灣》電視歌仔戲，包括整合行銷與美術設計、周邊商品，都有歷屆的學長姐與學弟妹參與。

被問到恩師楊麗花紀錄片的進度，她表示目前只有20％，打趣說自己是楊麗花特助，幫忙協調溝通細節，「經紀人有抽成，我沒有抽成。」

陳亞蘭說：「去年以『行銷創新』榮獲經理人月刊百大經理人殊榮，顯示《嘉慶君遊臺灣》在製作與行銷上的創新，而近年設計的專屬年曆，更是摘下國際設計大獎，如果沒有GF-EMBA學長姐與學弟妹們的支持，就不會有與時俱進的歌仔戲。」

在校生六月代表獻花給蒞臨師長，表示：「學姊在前面耕耘，學妹在後面走路有風。」陳亞蘭在旁表示：「大家也會傳承下去！」六月聊起校園生活近況，笑言：「人家EMBA在交朋友，我們是真的在讀書。」她最近也忙於成立羽毛球社，還接了學生會長工作，忙到被小孩問：「妳為什麼又要出去？」但她認為收穫很多。